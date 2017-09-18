Учёные рассказали о столкновении Земли и Марса

2017-09-18 14:10 | www.oxu.az | 5

Наша планета может в далёком будущем может столкнуться с Марсом.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщают СМИ со ссылкой на исследование экспертов из Университета Мэдисона в Висконсине. По версии учёных, это разрушительное событие уничтожит жизнь на Земле.

Сообщается, что экспертам удалось рассчитать траекторию движения Красной планеты на многие годы вперёд. Выяснилось, что однажды орбиты Земли и Марса сблизятся и нашу планету притянет к красному соседу.

Благодаря схожему явлению у Земли когда-то появилась Луна, а Меркурий лишился части своей мантии.

Н.О.