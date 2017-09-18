Узбекистан протянул руку помощи беженцам из Мьянмы

2017-09-18 14:45 | www.trend.az | 6

Складывающаяся ситуация в Мьянме, где в отношении проживающего в этой стране мусульманского меньшинства продолжает применяться насилие, с болью отзывается в сердцах каждого жителя многонационального Узбекистана, передает информационное агентство "Jahon". Никого не могут оставить безразличным тяжелое положение мусульман-рохинджа, вынужденных бежать в соседний Бангладеш. В этих непростых условиях вновь проявились присущие нашему народу такие высокие и благородные качества, как гуманизм, сострадание, великодушие и милосердие.

18 сентября гуманитарный груз из Узбекистана был доставлен в головной офис Бангладешского общества красного полумесяца (БОКП) в г.Дакка для дальнейшей передачи беженцам мусульманам-рохинджа из Мьянмы.

Согласно БОКП, это стало одной из самих крупных партий гуманитарной помощи, которую Общество получило из зарубежных стран для удовлетворения первоочередных нужд беженцев рохинджа на территории Бангладеш. По официальным данным, их количество за последние дни превысило 400 тыс. чел.

В доставленный пакет гуманитарной помощи включены 14 видов жизненно важных продуктов и предметов для беженцев, в частности сахар, арахис, молочный порошок, медикаменты, детское питание, питьевая вода, средства гигиены, одежда для детей и взрослых, палаточные сетки от комаров, одеяла и другая необходимая продукция.

В официальной церемонии передачи гуманитарного груза приняли участие руководство Бангладешского общества красного полумесяца, представители МИД и МЧС Бангладеш, неправительственных организаций, а также местные СМИ.

Выступая на мероприятии, президент БОКП Хафиз Ахмед Мазумдар выразил искреннюю признательность Руководству Узбекистана за оказанную своевременную и щедрую помощь для беженцев. С его слов, это не только дружеская забота о смягчении нагрузки возникшего гуманитарного кризиса, но и проявление искреннего гуманизма, «что особенно характерно для узбекского народа.

Генеральный секретарь БОКП Мозарул Хак подчеркнул, что гуманитарный груз из Узбекистана поступил в очень нужный момент - в условиях беспрецедентного наплыва беженцев из Мьянмы. При этом примечательно, что состав предоставленной узбекской стороной пакета помощи имеет адресный характер, то есть соответствует определенному гуманитарной организацией перечню самых необходимых продуктов и предметов для беженцев.

В мероприятии отдельно отмечалось, что полученный от Узбекистана гуманитарный груз может удовлетворить нужды как минимум 8 тыс. семей или около 50 тыс. беженцев.

В этот же день колонна грузовиков с флагом Узбекистана и баннерами с надписью «Гуманитарная помощь из Республики Узбекистан» в сопровождении представителей БОКП отправилась в лагерь беженцев на границе Бангладеш и Мьянмы. Дальнейшим распределением среди беженцев гуманитарного груза будет заниматься БОКП.