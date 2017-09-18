Азербайджанский депутат о проблемах с посещаемостью в школах ряда бакинских поселков

2017-09-18 14:48 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В некоторых бакинских поселках широко распространено мнение о том, что девочки после 8-9 классов не должны ходить в школу, сказала член парламентского комитета по науке и образованию Говхар Бахшалиева, выступая в понедельник на заседании комитета.

"В советское время учителя ходили по домам и интересовались причиной непосещения занятий. Сегодня же ни учителя, ни школы на это почему-то не реагируют", - сказала она.

По словам Бахшалиевой, в близлежащих к Баку поселках родители обручают 14-15-летних девочек, не разрешая им посещать школы.

«Раньше их сразу выдавали замуж, но после ужесточения законодательства в этой сфере они несколько лет остаются обрученными, и по достижении совершеннолетия их выдают замуж. В самых высокогорных селах девочки оканчивают школы и поступают в вузы. В бакинских же поселках все еще можно наблюдать такую ситуацию. Когда спрашиваешь причину этого, то отвечают, что, мол, «если отправить девочку в школу, то люди здесь нас осудят». Необходимо разрушить этот стереотип. С этим никак нельзя мириться. Азербайджанская женщина должна быть образованной», - сказала она.

Депутат добавила, что если говорить о высокообразованном будущем поколении страны, то, в первую очередь, образованными должны быть женщины-матери, которые могли бы воспитать такое поколение. В связи с этим Бахшалиева предложила проведение совместной работы в этом направлении с главами исполнительных властей районов, в которые входят такие поселки, представителями отделов образования и учителями школ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)