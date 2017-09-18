Рост экономики Грузии составил 4,7 %

2017-09-18 14:53 | www.apa.az | 4

Темпы роста ВВП Грузии во втором квартале 2017 года составили 4,7 %.

Как сообщает АПА, по данным Национальной службы статистики Грузии, номинальный ВВП составил 9,066 млрд. лари.

В объеме ВВП лидируют промышленность (16,7 %) и торговля (15,2%). За отчетный период ВВП на душу населения составил 2 438, 3 лари.

Реальный рост ВВП в наибольшей степени зафиксирован в строительстве (16,4%), гостиничном и ресторанном бизнесе (12,9%), а также в сфере добычи полезных ископаемых (7,4%). Спад ВВП наблюдался в сфере сельского хозяйства (-2,4%), электро -, газо- и водоснабжения (-0,9%).