В Баку сын главврача насмерть сбил пешехода – ОБНОВЛЕНО

2017-09-18 14:15 | www.oxu.az | 6

В Баку сын главврача совершил ДТП.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, происшествие зарегистрировано в Наримановском районе.

Так, на улице Теймура Алиева управляемый Тогрулом Низами оглу Мехтизаде автомобиль марки Lexus с государственным регистрационным знаком 10-ST-908, сбил переходившего дорогу Рамина Рамиз оглу Агаева 1986 г.р. В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

По факту в Наримановском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело, водитель был задержан.

Отметим, что совершивший преступление Т. Мехтизаде является сыном главврача Билясуварской центральной районной больницы Низами Мехтизаде. Н. Мехтизаде назначен на должность главного врача в июне этого года.

11:10

В Баку произошла дорожная авария со смертельным исходом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в Наримановском районе столицы некий Тогрул Мехдизаде на автомобиле марки Lexus с госномерами 10 ST 908 сбил переходившего дорогу Рамиля Агаева 1987 г.р. Пешеход скончался в больнице.

По факту ведется расследование.

Э.А.

www.oxu.az