Караманукян: Армения проигрывает Азербайджану в Уругвае

2017-09-18 14:25 | www.oxu.az | 5

«В Уругвае есть азербайджанское посольство, а армянского нет».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Новости Армения», об этом на встрече с журналистами 18 сентября заявил директор «Радио Аракс» в Уругвае, журналист Диего Караманукян.

По его словам, за последнее время Баку активизировал свою деятельность в Уругвае, в то время как армянская община в стране переживает кризис, и ее роль постепенно ослабевает.

«В целом, община переживает какой-то период неопределенности. Активное участие армянской общины в жизни континента постепенно уменьшается, а роль различного рода организаций все больше ограничивается. Время за рубежом работает против армянской диаспоры и диктует свои условия», - пояснил Караманукян, добавив, что это проявляется в сокращении количества армянских школ и организаций в стране.

Н.О.