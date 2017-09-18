Saxo Bank: Общая ситуация на сырьевом рынке на прошлой неделе сильно не изменилась

2017-09-18 14:54 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - За прошедшую неделю общая ситуация на сырьевом рынке существенно не изменилась, сказал в понедельник Trend глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке эксперт Оле Слот Хансен.

При этом, по его словам, энергетический сектор укреплялся третью неделю подряд, но эффект от повышения цен был компенсирован фиксацией прибыли на рынках драгоценных и промышленных металлов. На рыночную динамику, по словам Хансена, влияли такие факторы, как возросший спрос на нефть, повысившееся значение инфляции в США, очередной запуск ракеты Северной Кореи и понизившиеся экономические показатели в Китае.

"Снижению цен на металлы частично способствовало восстановление курса доллара от минимального за 2,5 года значения. Одним из факторов укрепления цен стало резкое изменение политического поведения президента США Дональда Трампа во взаимодействии с лидерами Демократической партии в Конгрессе. Появилась надежда, что он не только преодолел кризис, но и готов возобновить работу над налоговой реформой и планами расходов на инфраструктуру. Для доллара важнейшим фактором движения может стать соглашение о репатриации прибыли американских компаний, получаемой за рубежом. Помимо повышения курса доллара, на динамике золота и меди сказались чрезмерные покупки обоих металлов фондами в течение предыдущих нескольких недель. После того как уровень инфляции в США повысился, а экономическая статистика в Китае ухудшилась, золото и медь оказались под угрозой коррекции. Интерес к покупке надежных активов упал, когда очередной всплеск волнений на геополитическом фронте не вызвал дополнительного роста цены золота и курса японской иены. Ранее на прошлой неделе ООН ввела дополнительные санкции в отношении Северной Кореи, которая в ответ запустила очередную ракету в сторону Японии", - сказал Хансен.

По словам эксперта, промышленные металлы, включая медь, резко поменяли направление движения.

"Весь квартал на рынке наблюдался активный рост, и индекс промышленных металлов Bloomberg повысился почти на 25 процентов. Подъем в этом сегменте длился с мая и совпал с повышением курса китайского юаня, который прекратился на этой неделе, когда китайские законодатели смягчили правила, действовавшие с октября 2015 года и нацеленные на предотвращение спекуляций на юане. На снижение курса юаня (и повышение курса доллара) наложилось ухудшение показателей розничных продаж и промышленного производства в Китае, что еще больше усилило спад на рынке. В настоящее время ставки фондов на рост цены достигли рекордного максимума, поэтому существует угроза ликвидации длинных позиций и падения цены контракта на высококачественную медь до 2,91 доллара или даже 2,83 доллара за фунт", - отметил Хансен.

Хансен также подчеркнул, что цена нефти WTI росла вторую неделю подряд, в результате чего были полностью восстановлены позиции, потерянные после остановки работы НПЗ в регионах, где прошел ураган "Харви".

"Еженедельные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства о состоянии нефтяного рынка показали, что ситуация улучшается: спрос постепенно растет, а мировой избыток предложения нефти и топлива начал приближаться к долгосрочному тренду благодаря усилиям ОПЕК и других стран-производителей, в первую очередь, России. Согласно данным самого последнего ежемесячного отчета ОПЕК, в прошлом месяце страны картеля добывали 32,76 миллиона баррелей в сутки. С учетом прогнозируемого баланса мирового спроса и предложения на 2018 год ОПЕК должна поставлять на рынок 32,8 миллиона баррелей в сутки. Поэтому неудивительно, что члены организации уже открыто обсуждают необходимость продления срока действия программы, которая заканчивается в марте следующего года", - сказал эксперт.

По мнению Хансена, такое решение может спровоцировать внутренние конфликты, поскольку некоторые добывающие страны очень хотят увеличить объемы добычи и свои доходы, но риск резкого понижения цен в случае непродления срока программы должен обеспечить благополучный исход соглашения.

"Цена нефти WTI на уровне 50 долларов за баррель и ниже не дает американским компаниям возможности наращивать объемы добычи нефти на сланцевых месторождениях. По прогнозу Службы энергетической информации США, в 2017 году средний объем добычи нефти в США составит 9,3 миллиона баррелей в сутки, а в 2018 году увеличится до 9,8 миллиона баррелей в сутки (прогнозные значения немного понизились по сравнению с предыдущими данными). Когда цена нефти WTI повысилась, американские производители начали активно хеджировать свои инвестиции, чтобы зафиксировать более высокие цены, поскольку для продолжения добывающей деятельности, не говоря уже о ее расширении, им требуется цена 50 долларов за баррель и выше", - отметил Хансен.

По словам эксперта, ситуация бэквардейшн на графике Brent отражает ужесточившиеся условия на мировом нефтяном рынке, тогда как ситуация контанго по контрактам WTI свидетельствует о перенасыщенности нефтью на местном рынке, возникшей в результате остановки работы нефтеперерабатывающих заводов и закрытия экспортных терминалов.

"В настоящий момент ценовое преимущество сорта Brent перед сортом WTI составляет более пяти долларов за баррель. Как только влияние ураганов начнет ослабевать, спред станет сужаться. Но будет ли Brent падать относительно WTI или WTI расти относительно Brent, или оба изменения будут происходить параллельно – пока сказать сложно. Улучшение технической и фундаментальной картины на рынке сырой нефти может стимулировать закрытие коротких позиций и открытие новых длинных позиций в краткосрочной перспективе. Но, учитывая, что рынок полностью отыграл августовскую распродажу, мы скептически оцениваем шансы на существенный дополнительный рост и даже не исключаем вероятность продаж со стороны производителей", - сказал Хансен.

По словам эксперта, золото попало под волну продаж, когда трейдеры начали фиксировать прибыль на подходе к ключевой области сопротивления возле максимума 2016 года на уровне 1375 долларов за унцию.

"В дальнейшем спад продолжился, так как поддержка в виде слабого доллара и фондового рынка, и снижающейся доходности по облигациям стала ослабевать. После достижения минимальной отметки в июле золото подорожало на 150 долларов, и за это время хедж-фонды увеличили ставки на рост цены в десять раз, приблизившись к рекордному значению. В четверг Министерство труда США опубликовало данные, которые показали неожиданный скачок инфляции в прошлом месяце, что повышает вероятность дополнительного ужесточения условий со стороны ФРС США. Принимая во внимание близлежащую область сопротивления в промежутке между 1337 и 1342 долларами за унцию, золото снова заняло оборонительную позицию, и все внимание рынка сейчас обращено на область поддержки в районе 1300 долларов. Учитывая значительное количество накопленных спекулятивных длинных позиций по золоту, в краткосрочной перспективе существует риск падения цены. Она может даже вернуться к линии июльского восходящего тренда, но, тем не менее, базовые причины для сохранения вложений в золото, а именно диверсификация и защита инвестиций, остаются в силе. Мы считаем текущее ослабление скорее консолидацией, нежели сменой направления", - сказал Хансен.

(Автор: Анвар Мамедов)