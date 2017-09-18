Арестован сын свояка Аллахшукюра Пашазаде

2017-09-18 14:34 | www.oxu.az | 6

Сын экс-депутата Галиба Салахзаде Алигусейн Салахзаде был арестован 13 сентября Насиминским районным судом и отправлен в Кюрдаханскую тюрьму. Он обвиняется по статье 315.2 Уголовного кодекса.

Как передает Oxu.Az, сотрудник сайта ölkə.az позвонил Галибу Салахзаде по этому поводу.

Г.Салахзаде подтвердил эту новость:

«Да, мой сын был арестован ночью 13 сентября решением следователя Насиминской районной прокуратуры Анара Абыева. Мы категорически не согласны с решением об аресте и подали апелляционную жалобу».

Г.Салахзаде отметил, что его сын невиновен:

«Мой сын умен и знает, как себя вести. Просто его хотят оклеветать. Мой сын три раза совершал хадж. 4 сентября Алигусейн Салахзаде, как и все остальные, отмечал дома Гурбан-байрам. Вдруг в дверь постучали, это был сотрудник ОАО «Азерсу» Эльбей Мирзалиев. Он оскорбил моего сына, тот дал ему пощечину. На месте моего сына так сделал бы любой. Потом этот Эльбей отозвал свою жалобу, помирился со моим сыном и сделал заявление в прессе. Несмотря на все это, моего сына арестовали, 13-сентября состоится суд. Сейчас мой сын в Кюрдаханской тюрьме».

Отметим, что Галиб приходится свояком шейх уль-исламу гаджи Аллахшукюру Пашазаде.