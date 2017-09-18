В Бангладеше слоны затоптали беженцев рохинджа

2017-09-18 14:40 | www.oxu.az | 5

Рассвирепевшие слоны напали рано утром на лагерь беженцев рохинджа вблизи границы Бангладеш и Мьянмы. В результате были затоптаны насмерть двое человек и еще пятеро получили увечья, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Московский комсомолец.

Инцидент произошел неподалеку от города Кокс-Базар. Среди погибших 55-летний мужчина и двухлетний ребенок. Пострадавшие в настоящее время госпитализированы.

Рохинджа прибыли сюда, спасаясь от террора, учиненного военными Мьянмы в отношении этого нацменьшинства страны.

Н.О.