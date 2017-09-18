Ажиотаж вокруг феерического шоу Айгюн Кязымовой (ФОТО)

2017-09-18 15:05 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Остались считанные дни до феерического шоу народной артистки Азербайджана Айгюн Кязымовой под названием "Aygün Kazımova – 30 il". В связи с большим интересом публики к предстоящему шоу, в пунктах продажи билетов наблюдается ажиотаж, сообщили Trend Life в пресс-службе организаторов концерта.

Шоу "Aygün Kazımova – 30 il" состоится 22 сентября в 20.00 на сцене Baku Crystal Hall.

Многочисленные поклонники певицы с большим нетерпением ждут шоу, которое готовит международная команда профессионалов с мировым именем. Среди них режиссер и хореограф Ред Бентифор (Франция), звукорежиссер Жерар Альбо (Англия), сценограф Сантьяго Фернандез (Аргентина), продюсер Стефани Мгебришвили (Грузия), создатель сценических нарядов, дизайнер Руфат Исмаил (Турция), декоратор Теа Телия (Грузия), а также ассистенты режиссера - Франческо Завечиа (Италия), Наталья Пере (Италия), Джимми Вайрон (Франция). Руководитель международного проекта "Aygün Kazımova – 30 il" - Шаин Гурбанов (Азербайджан). Музыкальный продюсер концерта - художественный руководитель группы "RAST", заслуженный артист Азербайджана Рашад Гашимов.

Концерт проводится при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Певица позаботилась и о комфорте своих зрителей. Специально в этот день, с 17.00 до 19.00, от станции метро "28 мая" до Baku Crystal Hall будут курсировать автобусы, которые доставят зрителей в концертный зал, а после шоу – обратно до метро.

Отметим, что пункты продажи билетов расположены в торгово-развлекательных центрах города, на выходе из станций метро "Ичеришехер", "28 мая", "Эльмляр академиясы", "Ахмедлы". Также билеты можно приобрести во всех кассах города, Центрах Службы ASAN и онлайн на www.iTicket.az.

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(Автор: Джани Бабаева)