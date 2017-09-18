УМК: Сообщения о том, что сын Аллахшукюра Пашазаде навсегда покинул страну, не соответствуют действительности

2017-09-18 15:11 | www.apa.az | 5

Пресс-служба Управления Мусульман Кавказа (УМК) распространила заявление.

Как передает АПА, в заявлении УМК говорится, что распространенные в последние дни сообщения о председателе Управления носят клеветнический характер. Это делается для того, чтобы бросить тень на личность председателя и его деятельность в должности шейхульислама.

«Мы решительно осуждаем целенаправленную кампанию по очернениию и отрицаем распространенные сообщения. Эта кампания ведется для того, чтобы принизить значение широкомасштабной деятельности Управления, проводимых им за границей авторитетных международных мероприятий, реализованных внутри страны проектов, результатов, достигнутых на уровне межрелигиозного диалога в направлении мирного и справедливого решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Не исключая, что поток дезинформации против азербайджанского религиозного лидера организован армянскими органами разведки, сожалеем о том, что такого рода провокации, ложные сообщения широко освещаются в азербайджанских медиа, а также соцсетях. В подходе к таким вопросам рекомендуем ставить превыше национальные интересы и моральные ценности.

Слухи о том, что сын председателя навсегда покинул страну, не соответствуют действительности.



Однозначно заявляем, что информация о председателе УМК и его семье может распространяться лишь им или его сыном, если они сочтут это необходимым. Другие близкие к семье лица не вправе озвучивать или комментировать какую-либо информацию, касающуюся внутрисемейных вопросов. Просим как представителей прессы, так и упомянутых близких соблюдать данные этические рамки», - подчеркивается в заявлении пресс-службы УМК.