Суринам предлагает Азербайджану наладить совместное сельхозпроизводство (Эксклюзив)

2017-09-18 15:13 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Суринам и Азербайджан могут создать совместные предприятия в сфере производства сельскохозяйственной продукции, сказал в четверг в интервью Trend министр финансов Суринама Гиллмор Хуфдраад (Gillmore Hoefdraad).

По его словам, Суринам обладает большим земельным потенциалом, но испытывает нехватку в людских ресурсах.

"Суринам готов предложить Азербайджану свой земельный потенциал, и мы думаем, что Азербайджан сможет предоставить нам свои технологии и людские ресурсы. Мы можем сотрудничать путем создания совместных предприятий и совместного производства сельскохозяйственной продукции. Это может принести большую пользу, как Азербайджану, так и Суринаму", - сказал Хуфдраад.

Другой сферой интересной для сотрудничества, по его словам, является нефтяной сектор.

"Разумеется, объем запасов нефти в Суринаме меньше, чем в Азербайджане. Но у нас есть достаточный опыт в данной сфере. Я доложу об итогах своих встреч президенту Суринама Баутерсе, и думаю, что мы можем укрепить наши связи в сельскохозяйственном секторе и сфере природных ресурсов, в частности нефтяном секторе", - сказал министр.

Хуфдраад отметил, что отношения между двумя странами нужно развивать постепенно. Кроме того, по словам министра, стоит наладить товарооборот между двумя странами.

"В первую очередь необходимо наладить сотрудничество в вышеуказанных сферах. Это было бы неплохим началом. После этого, можно подумать о сотрудничестве и в других сферах. Кроме того, мы очень заинтересованы в применении опыта Азербайджана в различных сферах в Суринаме. У нас фактически отсутствует товарооборот. Я думаю, что в ближайшее время стоит составить список товаров, которые Суринам может импортировать из Азербайджана, а также экспортировать в Азербайджан. Это позволит нам постепенно развивать товарооборот между нашими странами", - сказал Хуфдраад.

(Автор: Анвар Мамедов)