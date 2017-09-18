Федеральная резервная система США может повысить ключевую ставку в декабре

2017-09-18 15:20 | www.apa.az | 5

Федеральная резервная система на этой неделе оставит стоимость заимствований без изменений, сохранив возможность повышения ключевой ставки на четверть процентного пункта в декабре.

Как передает АПА-Экономикс, об этом свидетельствуют прогнозы 42 экономистов, опрошенных агентством Bloomberg. По результатам опроса, многие экономисты также ожидают, что представители ФРС начнут сокращать баланс с текущих $4,5 триллиона в октябре.

«Хотя временные факторы могут задержать ФРС в краткосрочной перспективе, курс на нормализацию целевого диапазона ставки федерального финансирования должен продолжиться в декабре», - сказал главный экономист Bank of the West в Сан-Франциско Скотт Андерсон.

Опасения по поводу того, что ФРС может отложить третье в этом году повышение ставки на фоне устойчиво вялой инфляции, ослабли после роста индекса потребительских цен в августе на 1,9% в годовом выражении. Всего 20% респондентов находят риски роста экономики и инфляции в основном понижательными. Экономисты ждут, что ФРС все же наметит три повышения ставки на 2018 год, первое из которых ожидается уже в июне.