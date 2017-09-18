Супруга: «Состояние Рафига Гусейнова нормализовалось, хотим выписать его из больницы»

2017-09-18 15:23 | www.apa.az | 5

Состояние народного артиста, известного диктора Рафига Гусейнова нормализовалось.

Об этом АПА сообщила его супруга Сабина Гусейнова. По ее словам, ее мужа уже перевели в палату: «Все идет к лучшему. Он приходит в себя. Правда пока ему трудно кушать, ходить, но врачи нас успокоили, что все будет хорошо. Самое главное то, что он уже не в критическом состоянии. Сейчас он чувствует себя хорошо».

Супруга народного артиста также добавила, что 20-21 сентября его может быть выпишут: «Мы поговорили с врачами, если в течение двух-трех дней не будет проблем, то мы вернемся в Баку. У него пастельный режим, который возможно продлится еще месяц. Ему тоже скучно. Из Баку Р.Гусейнову часто звонят друзья, коллеги, журналисты. Прошу вас поблагодарить, всех, кто внимательно относится к состоянию здоровья моего мужа, следит за новостями».

Отметим, народный артист Р.Гусейнов страдает от рака. Его оперировали в Турции.