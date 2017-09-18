Депутат: В бакинских селах родители не пускают девочек в школы

2017-09-18 15:10 | www.oxu.az | 5

«Сегодня в бакинских селах 14-15-летних девочек уводят из школы и обручают. Раньше девочек выдавали замуж раньше, сейчас из-за ужесточения законодательства их обручают и выдают замуж через 2-3 года».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на AzVision.az, об этом сказала директор Института востоковедения НАНА, депутат Милли Меджлиса Говхар Бахшалиева.

По ее словам, в настоящее время даже в самых высокогорных селах девушки оканчивают 11-ый класс и поступают в университет:

«Но в бакинских селах для девушек устанавливают запрет. Люди не пускают девочек в школы, боясь общественного порицания. Надо избавиться от этого стереотипа. Нельзя мириться с этим. Все классики в первую очередь подчеркивали, что мать должна быть образованной. Если мы говорим о воспитании высокообразованного поколения, то в первую очередь должны учиться будущие матери. Наши сегодняшние проблемы, а также Нардаранские события связаны с этим».

Г.Бахшалиева предложила поговорить с главами ИВ и отделений образования районов, куда входят эти села, со школьными учителями, и провести мероприятия:

«В советское время, если кто-то не ходил в школу, учителя ходили по домам и спрашивали причину. К этому относились серьезно. Сейчас учителя и школы почему-то молчат об этом. Это явление приобрело массовый характер. В бакинских селах говорят, что девочка не должна учиться после 8-9-го класса. Я за то, чтобы каждый из нас проводил практическую работу в этом направлении».

Э.А.

