В УМК опровергли информацию о сыне Аллахшукюра Пашазаде

2017-09-18 15:16 | www.oxu.az | 5

Мы, как пресс-служба Управления мусульман Кавказа, заявляем, что связанная с председателем УМК информация - провокация, которая имеет клеветнический характер и нацелена на то, чтобы бросить тень на личность председателя и его деятельность в качестве шейх уль-ислама.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщили в пресс-службе Управления мусульман Кавказа.

Было отмечено, что управление категорически осуждает целенаправленную кампанию очернения, направленную на понижение значимости широкомасштабной деятельности управления, влиятельных международных мероприятий, реализуемых за границей, проектов, осуществляемых внутри страны, с целью дискредитировать достижения управления в плоскости межрелигиозного диалога в мирном и справедливом урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта:

«Не исключая того, что поток дезинформации против религиозного лидера Азербайджана организован армянскими спецслужбами, мы сожалеем о том, что такая провокация, лживая информация широко освещена в азербайджанских СМИ, а также в социальных сетях; подходя к таким вопросам, советуем придерживаться чувства защиты национальных интересов и моральных ценностей. Распространенная информация о том, что сын председателя навсегда покинул страну, не соответствует действительности. Мы однозначно заявляем, что информацию о председателе УМК и его семье имеют право выносить на повестку дня при необходимости только сам председатель или его сын. Другие лица не имеют права на распространение информации или давать какие-либо комментарии относительно процессов, происходящих внутри семьи. Мы просим соблюдения этических рамок как от представителей СМИ, так и от окружения».