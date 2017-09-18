Бурджанадзе заявила о планах ЦРУ сорвать ЧМ-2018 с помощью Саакашвили

2017-09-18 15:30 | www.apa.az | 4

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили работает в рамках «серьезнейшего проекта» ЦРУ, призванного сорвать проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году в России.

Как сообщает АПА, об этом 18 сентября в интервью «Независимой газете» сказала бывший председатель парламента Грузии, лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.

«Многие горят желанием отобрать у России чемпионат мира по футболу и оказать воздействие на выборы президента РФ. И этим силам нужно сделать так, чтобы на Украине, в Молдове, возможно, в Грузии у России возникли тяжелые проблемы. Саакашвили — отличный кандидат для исполнения такого плана», — заявила Бурджанадзе.

Она добавила, что не знает конкретно, что может сделать Саакашвили. «Но если в Украине обострится ситуация, начнутся дестабилизирующие процессы, то это отразится на России, которая вынуждена будет предпринять ответные действия, дипломатические шаги, принять какие-то политические меры. Происходящее в Украине влияет на Россию в любом случае», — отметила политик.

Отметим, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили проник в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини». Сторонники опального политика прорвали оцепление силовиков, после чего бывший президент Грузии прошел на территорию Украины. Позднее он обвинил украинских полицейских в том, что те украли его паспорт.

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут 11 городов: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.