Американцы презентовали винтовку-трансформер – ВИДЕО

2017-09-18 15:23 | www.oxu.az | 3

F & D Defense XAR Invicta разработана на базе уже хорошо известной полуавтоматической винтовки AR-15 под патрон 5,56×45 мм.

Как передает Oxu.Az, однако в отличие от других компактных образцов стрелкового оружия винтовка имеет не складной приклад, а специальный штифт, благодаря которому корпус "ломается" ровно посередине и ствольная коробка откидывается вместе со стволом.

Но несмотря на все прелести субкомпактного оружия, у винтовки XAR есть один критический недостаток — уязвимость ствола и других элементов к загрязнениям. И хотя разработчики отмечают, что при необходимости винтовку легко почистить, никаких данных об устойчивости к полевым условиям разработчик не приводит.

Эксперты поясняют, что новая разработка компании больше похожа на инструмент туриста, чем на боевое оружие, подходящее для любых условий. Однако множество ограничений не мешает разработчикам называть своё детище "лучшей из когда-либо производимых AR-15".

Н.О.