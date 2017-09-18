Путин проигнорирует Генассамблею ООН

2017-09-18 15:30 | www.oxu.az | 4

Президент России Владимир Путин не примет участие в сессии Генассамблеи ООН, которая ранее открылась в Нью-Йорке.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, Путин не смоет приехать из-за графика.

"В этом году график президента не позволил ему принять участие в сессии Генассамблеи ООН, и он это делает не каждый год. Поэтому здесь нет ничего необычного", – сказал Песков.

Как известно, 72-я сессия Генеральной ассамблеи ООН официально открылась 12 сентября. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Российская позиция в отношении ООН, ее лидирующая роль в мировых делах, руководящая роль, хорошо известна. Президент Путин неоднократно подтверждал свою приверженность этой линии", – добавил Песков.

Н.О.