Правящая партия Грузии сменила кандидата на пост главы ИВ Марнеульского района

2017-09-18 15:55 | www.apa.az | 5

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» сменила кандидата на пост главы Исполнительного района Марнеульского района, в котором компактно проживают азербайджанцы.

Как сообщает местное бюро АПА, партия сменила кандидатуру Амирана Гиоргадзе на кандидатуру Теймураза Аббасова.

Правящая партия не объяснила причину данного решения.

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» должна была официально представить кандидатуру Амирана Гиоргадзе на пост главы Исполнительного района Марнеульского района в конце текущего месяца.