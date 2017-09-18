Сын Караченцова назвал причины госпитализации актера

2017-09-18 15:59 | www.apa.az | 5

Народный артист России Николай Караченцов, госпитализированный в понедельник в научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, пробудет там около двух недель.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил сын актера Андрей.

Караченцов был госпитализирован в понедельник в отделение нейрохирургии.

«Мы положили Николая Петровича на плановое обследование. Ему нужно просто полное обследование. Думаю, что он пробудет в больнице недели две», - сказал Андрей Караченцов.

Напомним, в феврале актёр был госпитализирован в нейрохирургию института Склифосовского после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. По стечению обстоятельств авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и 12 лет назад. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.