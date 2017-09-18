AZ EN RU TR
azerbaijan news app
Thumbnail

Завершена II фаза строительства Petlim

2017-09-18 16:00 | www.apa.az | 4

Завершена II фаза проекта контейнерного терминала Petlim Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на полуострове Петким в Турции.

Как сообщает АПА-Экономикс, мощность порта достигла 1,5 млн. TEU. Инвестиционная стоимость проекта Petlim составляет 450 млн. долларов.  Управляющей компанией строительства является голландская APM Terminals.

Генеральный директор Petlim Доган Чыракоглу отметил, что с завершением II фазы порт достиг мощности, позволяющей причаливать крупнейшим контейнерным судам. Порт обеспечит необходимую логистику для экспорта всего региона Эгейского моря. Число работников порта достигнет 600 человек. 

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər