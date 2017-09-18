Завершена II фаза строительства Petlim

2017-09-18 16:00 | www.apa.az | 4

Завершена II фаза проекта контейнерного терминала Petlim Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на полуострове Петким в Турции.

Как сообщает АПА-Экономикс, мощность порта достигла 1,5 млн. TEU. Инвестиционная стоимость проекта Petlim составляет 450 млн. долларов. Управляющей компанией строительства является голландская APM Terminals.

Генеральный директор Petlim Доган Чыракоглу отметил, что с завершением II фазы порт достиг мощности, позволяющей причаливать крупнейшим контейнерным судам. Порт обеспечит необходимую логистику для экспорта всего региона Эгейского моря. Число работников порта достигнет 600 человек.