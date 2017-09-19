Делегация ХАМАС направилась в Россию

2017-09-19 00:28 | www.apa.az | 5

Исламистское движение ХАМАС направило высокопоставленную делегацию в Россию.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в Москву летит работающий в Египте замглавы политбюро Муса Абу Марзук в сопровождении функционеров движения Салеха аль-Арури и Хусама Бадрана.

При этом представители ХАМАС не конкретизировал сроки визита, его повестку и не назвал российских представителей, с которыми планируются встречи в Москве.

В мае замглавы МИДа Михаил Богданов провел телефонный разговор с новым главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией. Они обсудили палестино-израильское урегулирование.