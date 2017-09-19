Трамп объявил режим ЧП на Виргинских островах

2017-09-19 01:49 | www.apa.az | 5

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения на американских Виргинских островах из-за урагана "Мария".

Как передает АПА, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Режим объявляется для оказания федеральной помощи заморским территориям США в ликвидации последствий стихии.

Ранее в понедельник Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил, что "Мария" стала исключительно опасным ураганом 4-й категории. Постоянная скорость ветра внутри урагана достигает 215 километров в час.