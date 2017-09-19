Участники министерского заседания в ООН потребовали прекратить насилие в Мьянме

2017-09-19 02:23 | www.apa.az | 4

Министерское заседание по ситуации в мьянманском штате Ракхайн прошло в понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке по инициативе Великобритании.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, участники встречи призвали власти Мьянмы положить конец насилию в регионе, которое вынудило сотни тысяч представителей мусульманской народности рохинджа бежать в соседний Бангладеш.

Выступая на заседании, глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал столкновения и "жуткие нарушения прав человека" в штате Ракхайн "пятном на репутации страны". По его словам, в Лондоне хотят видеть прекращение насилия и немедленное создание условий для оказания гуманитарной помощи населению штата Ракхайн.

В организованной Соединенным Королевством встрече приняли участие министры иностранных дел Австралии, Бангладеш, Индонезии, Канады и ряда других стран, а также постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. От Мьянмы на заседании присутствовали советник по национальной безопасности и заместитель главы МИД страны.