Мужчина, застреленный на юге Москвы, оказался бизнесменом - ОБНОВЛЕНО

2017-09-19 03:33 | www.apa.az | 4

Мужчина, застреленный неизвестным злоумышленником на юге Москвы, оказался предпринимателем.

Как передает АПА со ссылкой на РЕН ТВ, 49-летний уроженец Азербайджана Рахман Алиев занимался покупкой и продажей черных и цветных металлов.

По словам очевидцев, мужчина припарковал свой грузовик в Харьковском проезде, после чего направился в сторону склада. Убийца произвел в него несколько выстрелов. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

По факту убийства уже возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства и мотив убийства.

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23:20

Гражданина Азербайджана застрелили в упор из пистолета на юге Москвы.

Как передает АПА, об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

"Обнаружено тело гражданина Азербайджана на Харьковском проезде. Уже установлено, что его застрелили в упор", - сказал собеседник агентства.

По его словам, рассматривается версия заказного убийства. "По имеющимся данным, убийство было тщательно спланировано. Возможно, оно было заказным", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт обнаружения тела, не уточнив подробностей.