В Нахчыване учителям повысят зарплату

2017-09-19 00:41 | www.oxu.az | 4

Васиф Талыбов подписал распоряжение.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подписал распоряжение об увеличении учебной нагрузки и заработной платы учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях НАР, знания и навыки которых оцениваются.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, в распоряжении отмечается, что еженедельная норма учебной нагрузки и заработная плата учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях Нахчывана и получивших проходные баллы при оценке знаний и навыков, повышаются в порядке, предусмотренном законом.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.

A.M.