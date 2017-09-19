Россия запустила ракету из комплекса «Искандер-М» в Астархане – ВИДЕО

2017-09-19 01:10 | www.oxu.az | 4

За стрельбами на Лужском полигоне наблюдает Владимир Путин.

В условиях, приближенных к боевым. Проливной дождь и шквалистый ветер — сама погода добавила зрелищности этим армейским маневрам. На полигоне под Лугой в Ленинградской области сегодня — основной этап учений «Запад-2017».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Первый канал» России, сценарий учений таков: группа террористов предпринимает попытку наступления. Первой мишенью становится Белоруссия и Калининградская область. Но оборону держат ракетчики и артиллеристы двух стран. С вертолетов и самолетов высаживается десант. А потом подключаются и танковые соединения — колонны новейших машин, тяжелых Т-90 и Т-72Б3.

За стрельбами на Лужском полигоне наблюдает Владимир Путин. Масштабное действие на земле и в воздухе. И эти маневры — лишь часть учений. «Запад-2017» — это многодневная операция. 13 тысяч военнослужащих. 70 самолетов и вертолетов. 700 единиц боевой техники. Сразу шесть полигонов России и Белоруссии стали на время театром военных действий.

«Мы заняли огневую позицию и наша задача — поражение огневой силы противника, командных пунктов и пехоты», — сказал военнослужащий Сергей Шанкин.

Чтобы ликвидировать боевиков, задействованы все виды войск: армии ВВС и ПВО, воздушно-десантные войска и Балтийский флот. Силами моряков обеспечена блокада акватории Балтийского моря, чтобы пресечь возможный отход условного противника по воде. В такой многоходовке важен точный расчет и слаженность действий военнослужащих обеих стран — это и было одной из главных целей учений.

«Идет обмен информацией. Мы учимся у российских коллег, российские коллеги учатся у нас. Тем самым достигаем ту цель, которая поставлена на эти учения. Думаю, с задачей мы справимся и плечом к плечу защитим наше Союзное государство», — уверен командующий войсками Северо-Западного оперативного командования Республики Беларусь Александр Вольфович.

За океаном отметили прозрачность маневров – Россия и Белоруссия предприняли шаги по обеспечению транспарентности, говорится в заявлении Пентагона, и то количество иностранных военных наблюдателей, которых пригласили на полигоны. Почти сотня профессионалов военного дела следили за происходящим.

«Это было похоже на оборонительные действия, другими словами, сдерживание агрессии. Это впечатляющий показ боевых возможностей», — отметил бригадный генерал Рейне Швайбе (Германия).

Российским военным нечего скрывать и от западных зрителей. Иначе пригласили бы на учения иностранных журналистов? Развеять миф, созданный некоторыми коллегами накануне — название «Запад» вовсе не означает наступательного характера союзных Вооруженных сил. Исключительно оборона – такова позиция Москвы и Минска еще задолго до начала тренировки. Вот польские репортеры рассказывают о маневрах на фоне движущихся боевых машин. Все машины, к слову, можно буквально потрогать на специальной выставке неподалеку.

«Надо сказать, что я не военный эксперт, техники было много, но больше всего впечатлений от пуска ракет», — говорит журналист Доминик Года (Франция).

Для профессионалов это — знакомство с возможностями российского вооружения. В ход идут все новейшие образцы. Вот работают артиллерийские системы «Мста-С».Реактивными снарядами гаубицы способны поразить цель на расстоянии 30 километров — оглушительная сила. Рядом с боевой техникой не справляется даже профессиональная телевизионная аппаратура.

Голос буквально заглушают системы залпового огня «Град». К уничтожению условного противника подключатся ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», «Точка-У» и «Искандер-М». Именно ракета «Искандера», запущенная с полигона Капустин Яр в Астраханской области, успешно поразила условную цель на полигоне в Казахстане, преодолев почти 500 километров. Бомбовые удары по колоннам техники наносят Су-24 и Су-34. Пуски ракет производят Ми-28 и Ка-52.

«Армейская авиация обеспечила высадку тактического десанта и авиационное прикрытие наступления сухопутных войск. К сожалению, погодные условия скрыли группу Ил-76, которая осуществляла высадку оперативно-тактического десанта. Авиационное прикрытие осуществлялось новейшими истребителями Су-35. Хочется отметить, что в сложнейших метеорологических условиях весь летный состав успешно справился с поставленными задачами», — сказал командующий 6-й Краснознаменной Ленинградской армии ВВС и ПВО Александр Дуплинский.

Атаки экстремистов оказались успешно отбитыми. Боевых потерь, как и бывает в таких случаях, нет. Некоторая техника, конечно, условно пострадала. Но ведь работу ремонтно-восстановительных подразделений тоже нужно было проверить. Как и действия групп разминирования. Опыт последних военных операций подсказывает – после себя боевики оставляют тысячи неразорвавшихся снарядов.

A.M.