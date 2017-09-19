Азербайджанец, застреленный в Москве, оказался бизнесменом – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-09-19 01:49 | www.oxu.az | 4

Рахман Алиев занимался покупкой и продажей черных и цветных металлов.

Мужчина, застреленный неизвестным злоумышленником на юге Москвы, оказался предпринимателем.

Как передает Oxu.Az, 49-летний уроженец Азербайджана Рахман Алиев занимался покупкой и продажей черных и цветных металлов.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в Харьковском проезде в Москве. Злоумышленник несколько раз выстрелил в свою жертву.

00:19

По факту убийства на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело.

Как передает Oxu.Az, уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 105 УК РФ (Убийство).

Жертвой стал гражданин Азербайджана. Мужчина получил несколько пуль, одна из которых попала в голову.

Убийство произошло недалеко от жилых домов по Харьковскому проезду. По информации убийство носит характер заказного.

Следствие устанавливает причастных к этому преступлению.

18.09.2017 (23:09)

Неизвестные расстреляли в упор мужчину на юге Москвы.

Как передает Oxu.Az, об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

«Тело мужчины, расстрелянного в упор, обнаружено в Харьковском проезде в столичном районе Бирюлево Западное», - сказал собеседник агентства. По его информации, убийство носит заказной характер, а погибший является гражданином Азербайджана.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили факт обнаружения тела, не уточнив подробностей произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.

A.M.