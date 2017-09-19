В Габале прошел фестиваль, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кореей

2017-09-19 05:13 | www.apa.az | 4

18 сентября в Конгресс-центре имени Гейдара Алиева в Габале прошел фестиваль, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Республикой Корея.

По сообщению АПА, на мероприятии, организованном посольством Южной Кореи в Азербайджане и Общественным объединением «Ассоциация культурного обмена Азербайджан-Корея» (SEBA) выступили глава МЧС Азербайджана Кямаледдин Гейдаров, Посол Республики Корея в Азербайджане Ким Чанг-гю, глава Исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаев и генеральный директор Всемирная академии таэквондо Хонг Иль Хва. Выступавшие отметили, что Республика Корея и Азербайджан за последние 25 лет значительно продвинулись в развитии отношений в политической,экономической, культурной и других сферах.

Министр Кямаледдин Гейдаров рассказал о развитии таэквондо в Азербайджане, о достигнутых азербайджанскими спортсменами достижениях в этом виде спорта, высоко оценил важность проведения культурных мероприятий для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами. К Гейдаров отметил, что национальный вид спорта Кореи таэквондо является популярным видом спорта в Азербайджане. Дети, подростки и молодежь проявляют большой интерес к этому виду спорта. Это подтверждают победы азербайджанских таэквондистов на престижных международных соревнованиях.

Посол Ким Чан-гю отметил, что Республика Корея, продолжая делиться опытом и технологиями, и впредь намерено вносить большой вклад в экономическое развитие Азербайджана. Глава ИВ Габалинского района Сабухи Абдуллаев, в свою очередь, отметил существенную роль Общественного объединения «Ассоциация культурного обмена Азербайджан-Корея» (SEBA) в целях развития сотрудничества между двумя странами, которая на протяжении вот уже 12 лет проводит различные мероприятия и воплощает в жизнь проекты в сфере культуры, археологии и медицины.

Генеральный директор Всемирной академии таэквондо Хонк Иль Хва в своем выступлении высоко оценил достижения спортсменов из Азербайджана, поблагодарив руководство национальной Федерации таэквондо за пропаганду и популяризацию этого вида спорта.

После выступлений мероприятие продолжилось концертной программой, на которой были представлены множество номеров, от корейских традиционных танцев до показательных выступлений мастеров спорта.