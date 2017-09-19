Полиция Индонезии предотвратила покушение на президента страны

2017-09-19 05:38 | www.apa.az | 5

Полиция Индонезии задержала в понедельник в провинции Западная Ява 31-летнего мужчину, подозреваемого в подготовке покушения на президента Джоко Видодо.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, мужчина был задержан неподалеку от вертолетной площадки аэропорта города Сиребон, куда глава государства должен прибыть 19 сентября. У подозреваемого, имя которого не называется, было пять бутылок с зажигательной смесью.

Предварительное расследование показало, что задержанный входит в состав одной из местных экстремистских ячеек, связанной с террористической группировкой "Исламское государство". Спецслужбы считают боевиков этой ячейки ответственными за ряд терактов, произошедших недавно в Индонезии.