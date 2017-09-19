Ураган “Мария” разрушил дом премьер-министра Доминики

2017-09-19 06:24 | www.apa.az | 4

Усилившийся до максимальной категории мощности ураган «Мария» обрушился на Доминику, пострадал дом премьер-министра этого островного государства Рузвельта Скеррита.

Как передает АПА, об этом сообщил сам Скеррит в своем фейсбуке.

«Порыв ветра сорвал крышу с моего дома. Я нахожусь в полной власти урагана. Дом заполняет вода», - написал он. В следующем сообщении он отметил, что был спасен.

Ранее сообщалось, что ураган «Мария», сформировавшийся в Атлантическом океане, достиг максимальной пятой категории мощности.