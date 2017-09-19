Сергей Лавров отказался от поездки на Украину

2017-09-19 03:01 | www.oxu.az | 3

Глава МИД России Сергей Лавров не поедет на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), которое, как ожидается, состоится в ноябре этого года в Киеве.

Как передает Oxu.Az, об этом «Известиям» рассказали высокопоставленные источники в российских дипломатических кругах.

«Туда отправят кого-нибудь другого, чтобы не было антироссийского консенсуса», — пояснил высокопоставленный собеседник «Известий» в российских дипломатических кругах.

A.M.