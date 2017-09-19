Порошенко: “Cенат США выдели $500 млн. на оборону Украины”

2017-09-19 06:50 | www.apa.az | 4

Одобренный сенатом США законопроект об оборонном бюджете предусматривает выделение Украине $500 млн.

Как передает АПА, об этом президент Украины Петр Порошенко написал в своем фейсбуке.

«Только что сенат США одобрил проект «Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018», предусматривающий выделение $500 млн для поддержки Украины в сферах безопасности и обороны», - написал он.

По его словам, проект закона санкционирует предоставление Киеву летальных вооружений оборонительного характера.