В Пентагоне подтвердили увеличение числа американских военных в Афганистане

2017-09-19 00:24 | www.trend.az | 4

Американский контингент в Афганистане будет увеличен на 3,5 тысячи военнослужащих – до 14,5 тысячи человек, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона Майкла Эндрюса.

"Мы не будем говорить, куда они будут направлены, потому что мы не хотим, чтобы враг о наших планах", — сказал Эндрюс.

Ранее об увеличении американского контингента в Афганистане заявлял министр обороны США Джеймс Мэттис, при этом не сообщал о точном числе войск, следуя новой концепции Белого дома о неразглашении подобной информации.

До этого президент США Дональд Трамп предоставил главе Пентагона право самостоятельно увеличивать численность контингента в пределах 4 тысяч человек.

Кроме того, в августе Трамп огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Он отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого вывода войск из Афганистана не будет. Он также четко определил роль Пакистана в афганском урегулировании: в адрес Исламабада прозвучала прямая угроза, что он может "многое потерять", если продолжит укрывать террористов на своей территории.

В конце 2016 года при прошлом президенте США Бараке Обаме американский контингент в Афганистане составлял около 8,4 тысяч военнослужащих. В августе Пентагон сообщил, что, по уточненным данным, он составляет 11 тысяч военнослужащих.

США и их союзники с 2001 года проводят в Афганистане операции против боевиков движения "Талибан", а также против группировки "Исламское государство". Также военные США оказывают помощь местным силам безопасности, оснащая и обучая их. Максимальной численности в 100 тысяч военнослужащих американский контингент достиг в 2011 году. За время операции США потеряли в Афганистане более 2,3 тысячи человек убитыми и свыше 17 тысяч ранеными.