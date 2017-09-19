Турция ждет от Франции конкретных предложений по новой группе по Сирии

2017-09-19 02:36 | www.trend.az | 4

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости увидеть "конкретные предложения" Франции по созданию новой группы по Сирии.

Ранее в сентябре с идеей учредить контактную группу выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Тогда он пообещал, что она "начнет работу в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре".

"Нам нужно увидеть конкретные предложения", — сказал турецкий министр РИА Новости.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.