В России обвиняемый в убийстве чемпиона по пауэрлифтингу азербайджанец сдался ФСБ

2017-09-19 10:02 | www.apa.az | 4

Житель Хабаровского края Анар Алияр оглы Аллахверанов, которого обвиняют в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сдался правоохранительным органам.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель пресс-службы управления ФСБ по Хабаровскому краю.





Ранее Аллахверанова объявили в федеральный и международный розыск и заочно арестовали.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных хабаровским УФСБ совместно с МВД, Анар Аллахверанов был склонен к явке с повинной», — сказал представитель пресс-службы, добавив, что сейчас обвиняемый дает показания следователям.

Как отмечает региональный главк СК, после допроса Аллахверанова доставят в хабаровский СИЗО-1.

Драка между Аллахверановым и Драчевым произошла утром 20 августа у кафе «Галерея» в центре Хабаровска. На видео с камер наблюдения, запечатлевших конфликт, видно, как Аллахверанов наносит Драчеву удар ногой в голову, после чего тот падает и теряет сознание. Его увезли в больницу, где он скончался — по предварительным данным, от черепно-мозговой травмы.





Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок.

Андрей Драчев был чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу. Тридцатидвухлетний спортсмен выступал в категории до 120 килограммов. После завершения карьеры он занимался бодибилдингом.





