Порошенко: Cенат США выделил 500 млн долларов на оборону Украины

2017-09-19 08:40 | www.oxu.az | 4

Одобренный сенатом США законопроект об оборонном бюджете предусматривает выделение Украине 500 млн долларов.

Как передает Oxu.Az, об этом президент Украины Петр Порошенко написал в своем фейсбуке.

«Только что сенат США одобрил проект «Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018», предусматривающий выделение 500 млн долларов США для поддержки Украины в сферах безопасности и обороны», - написал он.

По его словам, проект закона санкционирует предоставление Киеву летальных вооружений оборонительного характера.

A.C.

