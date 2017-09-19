Ураган "Мария" достиг "чрезвычайно опасной" категории (Обновлено)

2017-09-19 04:19 | www.trend.az | 3
04:19 (GMT+4) Ураган "Мария", который приближается к островам Карибского бассейна, достиг максимальной пятой категории, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр ураганов США.
В сообщении на сайте центра отмечается, что сила урагана стала "чрезвычайно опасной", достигнув пятой категории по шкале ураганов Саффира-Симпсона. Скорость ветра составляет 260 километров в час, а порывы превышают это значение.
Президент США Дональд Трамп уже ввел режим чрезвычайного положения на заморских американских территориях – Виргинских островах и в Пуэрто-Рико.
01:44 (GMT+4) Ураган "Мария" в Атлантическом океане усилился до опасной 4-й категории по пятибалльной шкале, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр предупреждения ураганов США.
"Мария" стала исключительно опасным ураганом 4-й категории. Центр урагана и его внутреннее кольцо, как ожидается, в последующие несколько часов пройдут в районе Доминики", — сообщил центр.
Постоянная скорость ветра внутри урагана достигает 215 километров в час.