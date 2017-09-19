В Панаме отменили сотни рейсов из-за отключения электричества в аэропорту

2017-09-19 04:44 | www.trend.az | 5

Отключение электричества в международном аэропорту "Токумен" в столице Панамы привело в понедельник к отмене примерно 140 рейсов, передает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию Copa Airlines.

Аэропорт "Токумен" считается одним из крупнейших хабов в Америке, через него проходят рейсы из 90 городов Северной и Южной Америки, а также Европы.

Сейчас полеты Copa Airlines уже возобновлены после ремонтных работ и восстановления подачи электричества. "Мы сообщаем нашим пассажирам, что мы вновь начали нашу работу после возникшей ситуации в аэропорту "Токумен", — говорится в сообщении авиаперевозчика в микроблоге в Twitter.

Тем пассажирам, рейсы которых были отменены, Copa предлагает перенос полета на любое время вплоть до 2 октября в зависимости от наличия билетов и без штрафных санкций, либо возврат денежных средств.