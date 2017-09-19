В Казахстане в ДТП с верблюдом погибли пять человек

2017-09-19 10:11 | www.apa.az | 4

В Алма-Атинской области Казахстана внедорожник Range Rover столкнулся с верблюдом, в результате ДТП скончались пять человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба областного департамента внутренних дел (ДВД).





По информации полиции, авария произошла на участке автодороги «Западная Европа — Западный Китай» в ночь на вторник.

«Автомашина Range Rover, управляемая 43-летней алматинкой, близ села Айдарлы столкнулась с верблюдом и опрокинулась. На месте аварии погибла женщина-водитель и трое ее пассажиров, еще один человек скончался позднее в больнице», — говорится в сообщении ДВД.

По информации полиции, животное, владелец которого пока не установлен, погибло.

В ДВД отметили, что строительство этого участка трассы еще не завершено, в связи с чем движение автотранспортных средств по автодороге еще запрещено. По факту ДТП начато уголовное расследование.



