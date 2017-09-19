Центробанк: Стабильность маната сопровождается сокращением долларизации

2017-09-19 10:12 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА-Экономикс в Центробанке, это стало возможным за счет повышения цен на нефть и сокращения дефицита текущего счета по ненефтяному сектору в результате мер макроэкономической политики. В течение первых 8 месяцев этого года профицит внешнеторгового баланса составил 1,9 миллиарда долларов, стратегические валютные резервы страны выросли на 11,5%.



На фоне профицита платежного баланса курс маната стабилен, а валютный рынок сбалансирован. «Курс маната с начала года укрепился, что оказывает сдерживающее влияние на инфляцию. Стабильность курса маната сопровождается сокращением долларизации».