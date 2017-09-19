Генпрокуратуру Бразилии впервые возглавила женщина

2017-09-19 06:59 | www.trend.az | 5

Ракел Додж в понедельник официально вступила в должность генерального прокурора Бразилии, став, таким образом, первой женщиной на этом ответственном посту в южноамериканской стране, передает РИА Новости.

Как сообщает портал Folha de Sao Paulo, церемония вступления в должность прошла в здании генпрокуратуры страны в присутствии президента Мишела Темера. В ходе своего выступления Додж пообещала приложить все усилия для обеспечения "гармонии" между ветвями власти в Бразилии, а также продолжить расследование коррупционного скандала вокруг нефтяной компании Petrobras, уже приведшее к многочисленным отставкам среди руководства страны.

Решение назначить нового генпрокурора Темер принял еще в июне на фоне крупного коррупционного скандала. Уже бывший генпрокурор Родригу Жанот официально выдвинул обвинение в "пассивной коррупции" против Темера, однако в начале августа палата депутатов Национального конгресса не смогла набрать нужное число голосов для начала процесса в верховном суде.

По бразильским законам, глава государства выбирает кандидатуру генпрокурора из предложенных профессиональным правовым сообществом. В этот раз впервые с 2003 года президент нарушил традицию и отдал предпочтение не тому кандидату, который набрал больше всех голосов среди коллег, а занявшей второе место Додж.