Bakan Arslan`ın Gaziler Günü mesajı

2017-09-19 08:22 | www.trend.az | 1

Bugün, üzerinde özgürce yaşadığımız bu kutsal topraklar, maddi bedeller ödenerek değil, şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanca mücadeleleri sayesinde vatanlaşmıştır.

Bu bakımdan, şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan bu mukaddes toprakları ilelebet muhafaza etmek, ay yıldızlı bayrağımızı bu topraklar üzerinde ilelebet özgürce dalgalandırmak, medeniyetimizi daha da ileri seviyelere yükseltmek, şehit yakınlarına ve gazilerimize sahip çıkmak da hepimiz için milli bir vazife olmalıdır.

İnanıyorum ki tarihimizde olduğu gibi birlik ve beraberliğimizden asla taviz vermeyecek, gazi ve şehitlerimizin emaneti olan cumhuriyetimizi ve demokrasimizi elbirliğiyle daha da güçlendireceğiz.

Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü’nü kutluyor, tüm gazilerimize şükranlarımı, minnet duygularımı sunuyorum.

Ahmet ARSLAN

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı