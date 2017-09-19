В Баку полицейские помогли женщине-водителю, узнавшей о смерти дочери – ВИДЕО

2017-09-19 09:25 | www.oxu.az | 5

В Баку сотрудник дорожной полиции оказал помощь женщине, шокированной новостью о смерти дочери.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Насиминском районе, возле станции метро «20 Января».

Женщина, ехавшая по проспекту Зии Буньятова на автомобиле Mitsubishi, внезапно остановилась посреди дороги, вышла из машины и попросила других водителей управлять машиной вместо нее. Причиной такого поведения женщины стало известие о смерти своей дочери – студентки колледжа. Несшие в это время службу на территории сотрудники 5-го взвода дорожно-патрульной службы - младший сержант Илькин Меликов и старший сержант Алескер Джавад - оказали помощь женщине.

Сотрудники дорожной полиции поехали в Бакинский колледж управления и технологии, а оттуда – на Станцию скорой и неотложной медицинской помощи. Выяснилось, что дочь женщины не умерла, а лишь потеряла сознание, и уже пришла в себя. Женщина выразила благодарность сотрудникам дорожной полиции.

А.С.

