Генсек ООН и президент Южной Кореи выступили за мирное урегулирование ситуации с КНДР

2017-09-19 07:19 | www.trend.az | 4

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудили в понедельник ситуацию на Корейском полуострове, согласившись в необходимости ее дипломатического урегулирования. Встреча прошла на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию Гутерреша.

"Генеральный секретарь и президент [Южной Кореи] обменялись взглядами на ситуацию на Корейском полуострове. Они согласились в том, что важно работать в направлении дипломатического решения, а государствам - полностью следовать соответствующим резолюциям Совета Безопасности", - говорится в коммюнике.

КНДР в сентябре провела ядерное испытание и очередной запуск баллистической ракеты. В ответ на провокационные действия Пхеньяна Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против страны. В МИД КНДР заявили, что полностью отвергают новый пакет ограничений.

Как ожидается, в течение недели генсек ООН проведет встречу с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, который прибудет в Нью-Йорк для участия в общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи. Его выступление запланировано на 22 сентября.