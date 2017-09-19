Американский сенат принял оборонный бюджет на 2018 финансовый год

2017-09-19 07:36 | www.trend.az | 4

Сенат США в понедельник утвердил проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год в 692 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

За документ проголосовало подавляющее большинство из 100 сенаторов. Финансовый 2018 год в США начинается 1 октября 2017 года.

Ранее Белый дом запросил в 2018 году на военные нужды 603 миллиарда долларов плюс 65 миллиардов долларов на проведение военных операций за рубежом. Сенаторы в итоге одобрили финансирование в размере почти 700 миллиардов.

Бюджет на 2017 год составлял 619 миллиардов долларов.