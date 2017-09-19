Katar krizinde yeni gelişme

2017-09-19 08:50 | www.trend.az | 1

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu toplantıları kapsamında söz konusu 4 ülkenin dışişleri bakanları bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Şükri, ambargo uygulayan ülkelerin kimsenin içişlerine karışmadığını, Katar'ın da onların içişlerine karışmaması gerektiğini söyledi.

Şükri, "13 maddelik talep listesini yerine getirdiği takdirde Katar'la diyaloğa hazırız." dedi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmelerinin ardından Körfez'de kriz patlak vermişti. Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.