В РФ хотят урезать права Путина

2017-09-19 09:38 | www.oxu.az | 5

Фракции политической партии «Яблоко» в трех региональных законодательных собраниях внесли законопроект, ограничивающий право президента страны использовать военную силу за рубежом.

Как передает Oxu.Az, об этом в понедельник, 19 сентября, сообщает Дождь.

Отмечается, что в предложенных партией поправках говорится, что срок оперативного использования российских вооруженных сил за пределами страны должен быть не дольше 60 дней, а неоперативного – не более года.

Для продления сроков президенту нужно обратиться за одобрением в Совет Федерации. Поправки планируют внести в закон Об обороне.

Законопроект внесен в профильные комитеты петербургского, карельского и псковского законособраний, рассказали председатель «Яблока» Эмилия Слабунова и депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг.

Для выхода на федеральный уровень предложенные поправки должны быть одобрены депутатами региональных парламентов, а у «Яблока» нет большинства ни в одном из трех собраний, в которые внесен законопроект.

Н.О.