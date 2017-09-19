Азербайджан определился с базовой ценой на нефть в госбюджете-2018

2017-09-19 08:00 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана подготовило сценарии прогнозов госбюджета на 2018 год с учетом цены на нефть в 45 долларов, сообщил Trend источник в правительстве.

Сегодня министерство финансов Азербайджана представило в кабинет министров страны проекты государственного бюджета и сводного бюджета на 2018 год, а также показатели сводного бюджета на следующие три года.

Обычно правительство подготавливало несколько различных сценариев с разными ценами на нефть. Например, для госбюджета на 2017 год среднегодовая цена на нефть была определена на уровнях 35, 40 и 45 долларов. При этом основным вариантом была выбрана среднегодовая цена на нефть в 40 долларов за баррель.

Источник не уточнил, почему для подготовки госбюджета на 2018 год был использован один вариант. Другие параметры государственного бюджета пока неизвестны.

Цена на нефть, заложенная правительством Азербайджана в госбюджет, приблизительно равна прогнозам соседей. Как сообщали ранее российские СМИ, бюджет России на 2017-2019 годы будет посчитан исходя из цены на нефть в 40 долларов за баррель во все эти три года. Правительство Казахстана заложило базовую цену на нефть в бюджете в размере 45 долларов за баррель.

Стоимость нефти марки Brent за год выросла на 20,17 процента, до 55,25 (по состоянию на 17:30 18 сентября). В течение месяца цены на нефть выросли на 8,5 процента.

Стоимость азербайджанской нефти марки AzerLight за год выросла на 22 процента и по состоянию на 15 сентября 2017 года составила 58,3 доллара. За месяц рост составил 8,36 процента.

Эксперты и международные финансовые институты не могут прийти к согласию относительно будущего цен на нефть. Некоторые из них, например, Международный валютный фонд (МВФ), понизили свои прогнозы. В июле МВФ снизил прогнозы на 2017 и 2018 годы примерно на три доллара, до 51,9 и 52 доллара за баррель соответственно. Другие финансовые институты, такие как Всемирный банк и международное рейтинговое агентство Moody’s, имеют достаточно позитивные прогнозы. Так, по данным ВБ, в 2017 году цены на нефть составят 55 долларов за баррель, а в следующем году вырастут до 60 долларов. Moody’s ожидает, что стоимость "черного золота" в ближайшее время будет варьироваться в пределах 40-60 долларов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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